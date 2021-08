Dnevi poezije in vina v 25. izdaji z novim osrednjim prizoriščem na Ptuju

Ptuj, 19. avgusta - Dnevi poezije in vina, ki bodo med 24. in 28. avgustom potekali na Ptuju in v več drugih krajih, letos stopajo v 25. izdajo. Častna gosta festivala bosta češki pesnik Petr Borkovec in portugalska pesnica Ana Luísa Amaral, Odprto pismo Evropi pa bo napisal nemški pesnik Durs Grünbein. Osrednje festivalsko prizorišče bo ptujska tržnica.