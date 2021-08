Ana Luisa Amaral za STA: To je čas svobode in čas grozljive, neizrekljive krutosti

pogovarjala se je Ajda Ana Zupančič

Ljubljana/Porto, 24. avgusta - Portugalska pesnica, avtorica, raziskovalka in univerzitetna profesorica Ana Luisa Amaral je častna gostja letošnjih Dnevov poezije in vina. Pred festivalom je za STA med drugim spregovorila o moči in nemoči imenovanja, aktivizmu in poeziji kot odsevu in preseganju časa. "Naš čas je čas svobode in čas grozljive, neizrekljive krutosti," je povedala.