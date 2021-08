Začenjajo se 25. Dnevi poezije in vina

Ljubljana/Ptuj, 24. avgusta - S programom v več mestih se danes začenjajo 25. Dnevi poezije in vina. Častna gosta letošnjega festivala sta češki pesnik Petr Borkovec in portugalska pesnica Ana Luisa Amaral, odprto pismo Evropi je napisal nemški pesnik Durs Grünbein. Uradno odprtje festivala bo v četrtek z branjem odprtega pisma Evropi in velikim pesniškim branjem na Ptuju.