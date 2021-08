Na UKC Ljubljana bolnike s presajenimi pljuči že cepijo s tretjim odmerkom

Ljubljana, 20. avgusta - Na kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergijo Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana od prejšnjega tedna bolnike s presajenimi pljuči cepijo s tretjim odmerkom cepiva proti covidu-19. V prejšnjem tednu so jih cepili 15, za naslednji teden pa jih je naročenih več kot 10, so sporočili z UKC.