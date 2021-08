Beovićeva za TV Slovenija: PCT ostaja pogoj v šolah

Ljubljana, 18. avgusta - Vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović je za Televizijo Slovenija pojasnila, da bo v šolah od septembra veljal pogoj PCT. Napovedala je tudi uvedbo tretjega odmerka cepiva proti covidu-19 za vse imunsko oslabele posameznike, ki so se na prva dva odmerka cepiva slabše odzvali, in za skupine, ki so v nevarnosti za hujši potek bolezni.