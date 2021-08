Belorusija v odziv na sankcije ZDA pozvala k zmanjšanju osebja na veleposlaništvu v Minsku

Minsk, 11. avgusta - Belorusija je danes ZDA pozvala, naj zmanjšajo število uslužbencev svojega veleposlaništva v Minsku. Prav tako so umaknili privolitev k imenovanju nove ameriške veleposlanice v Belorusiji. Za to so se beloruske oblasti odločite, potem ko je Washington ta teden uvedel nov sveženj sankcij proti Belorusiji.