Mineva leto dni od predsedniških volitev v Belorusiji

Minsk, 9. avgusta - Pred enim letom so Belorusi volili novega predsednika in upali, da jim bo uspelo s položaja zriniti dolgoletnega predsednika Aleksandra Lukašenka. To se ni zgodilo. Lukašenko se je razglasil za zmagovalca, opozicija s Svetlano Tihanovsko na čelu pa se je podala na ulice. Po mesecih množičnih protestov se je vnema protestnikov vsaj navidez umirila.