Leto po predsedniških volitvah Belorusija znova v središču pozornosti

Minsk, 7. avgusta - Skoraj eno leto po spornih volitvah v Belorusiji, ko so državo poplavili protesti, predsednik Aleksander Lukašenko nadaljuje preganjanje vladnih kritikov in aktivistov. Samo ta teden sta bila odmevna dva incidenta - domnevna prisilna vrnitev beloruske atletinje iz olimpijskih iger v Tokiu in sumljiva smrt beloruskega aktivista v Ukrajini.