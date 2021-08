EU ob obletnici volitev Lukašenku grozi z novimi sankcijami

Bruselj, 8. avgusta - Evropska unija je ob obletnici volitev v Belorusiji predsedniku Aleksandru Lukašenku zagrozila z novimi sankcijami. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je bil v izjavi kritičen še do izkoriščanja migrantov v politične namene in prisilnega pristanka letala družbe Ryanair, so sporočili iz Bruslja.