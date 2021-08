V naravi bomo v vročih dneh takoj lažje zadihali

Ljubljana, 10. avgusta - V vročih dneh, ki jih v tem tednu napovedujejo vremenoslovci, si bo marsikdo želel poiskati hladen kotiček. Takoj ko pridemo do malo več zelenja in vode v naravi, nam bo lažje, so spomnili na agenciji za okolje. V Slovenski turistični organizaciji pa Slovenijo vidijo dovolj raznoliko, da bo vsakdo lahko našel svoj način za pobeg pred vročino.