V Beli krajini tudi letos boljši turistični obisk kot pred epidemijo

Črnomelj, 2. avgusta - V Beli krajini, kjer so po zaslugi omejitve gibanja ob epidemiji covida-19 in turističnih bonov lani zabeležili rekorden turistični obisk, pričakujejo, da bo ta v primerjavi z lanskim sezonsko nekoliko nižji, a še vedno izdatnejši kot v sezonah pred epidemijo. Za razliko od lani je med turisti več tujcev, največ iz Nemčije in Nizozemske.