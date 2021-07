Junija nekaj več kot milijon prenočitev turistov

Ljubljana, 23. julija - Junija je bilo v slovenskih turističnih nastanitvah zabeleženih nekaj več kot 375.000 prihodov turistov in nekaj več kot milijon njihovih prenočitev, od tega največ v občinah Piran, Izola in Brežice. Večino, 69 odstotkov prenočitev, so ustvarili domači turisti, je danes sporočil državni statistični urad.