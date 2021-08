Postopno se bodo temperature zraka povzpele, a rekordi ne bodo ogroženi

Ljubljana/Vipava/Koper, 10. avgusta - Poletno vreme se bo ta teden nadaljevalo, napovedujejo vremenoslovci. V sredo bo nekaj neviht, potem pa bo vreme stabilno. V notranjosti države bodo temperature v četrtek okoli 30 stopinj Celzija, v soboto in nedeljo pa do 34 ali 35 stopinj. Ob morju in v Vipavski dolini bo tako vroče že v četrtek, a rekordi ne bodo preseženi, pravijo na Arsu.