Ministrstvo: Ljubljanska občina ni podala zahteve za integralni postopek v primeru kanala C0

Ljubljana, 10. avgusta - Mestna občina Ljubljana (Mol) na ministrstvo za okolje in prostor še ni podala zahteve za integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za povezovalni kanalizacijski kanal C0, so za STA danes povedali na ministrstvu. Po navedbah časnika Delo 135,6 milijona evrov vreden projekt stoji že skoraj leto in pol.