Ljubljanska občina pozdravlja odločitev ustavnega sodišča glede kanala C0

Ljubljana, 6. novembra - Ljubljanska občina pozdravlja nedavno odločitev ustavnega sodišča, ki je s sklepoma zavrglo ustavno pritožbo ljubljanskih kmetov in njihovo pobudo glede gradnje povezovalnega kanala C0. Kot so zapisali, jim odločitev omogoča nadaljevanje kohezijskega projekta, ki bo izboljšal kakovost bivanja prebivalcev Ljubljane, Medvod in Vodic.