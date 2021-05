Javni holding Ljubljana lani na ravni skupine s štirimi milijoni evrov dobička

Ljubljana, 5. maja - Skupina Javni holding Ljubljana, v katero so združena ljubljanska občinska podjetja, je lani ustvarila štiri milijone evrov čistega dobička, so po skupščini družbenikov holdinga sporočili iz mestne občine Ljubljana. Medtem ko sta družbi JP Voka Snaga in LPP poslovali negativno, sta dobiček ustvarili matična družba in Energetika Ljubljana.