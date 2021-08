V napadih džihadistov v Maliju umrlo več kot 40 civilistov

Bamako, 9. avgusta - Na severu Malija je bilo ubitih več kot 40 civilistov, ko so džihadisti v bližini meje z Nigrom v nedeljo napadli tri vasi, so danes sporočile lokalne oblasti. Napadalci so v vasi prispeli na motorjih in presenetili lokalne prebivalce, poroča francoska tiskovna agencija AFP.