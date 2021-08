Požari še naprej pustošijo po jugu Evrope

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Rim/Atene/Ankara/Skopje, 8. avgusta - Grčija in Turčija se že skoraj dva tedna borita z obsežnimi požari, ki jih je okrepil vročinski val. Do sedaj so požari ubili dva človeka v Grčiji in osem v sosednji Turčiji, številni so morali v bolnišnice. Razmere se niso umirile niti v Italiji, kjer svarijo pred novim vročinskim valom.