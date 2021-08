Slovenski gasilci v Severni Makedoniji pred požari branijo tudi minsko polje

Skopje, 8. avgusta - Slovenski gasilci, ki v Severni Makedoniji pomagajo pri gašenju požarov, so pred ognjem uspešno zaščitili objekte v bližini vasi Budinarci. S pomočjo helikopterja se borijo tudi proti požaru, ki se je širil proti minskemu polju, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. V državi so razmere že večinoma pod nadzorom.