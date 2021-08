Več požarov v Grčiji in Turčiji še ne kaže znakov umirjanja

Atene, 8. avgusta - Prebivalci delov Grčije in Turčije so se danes zbudili v nov dan groze, saj gozdni požari še naprej divjajo. Na grškem otoku Evija so lokalne oblasti opozorile, da so jih pustili na cedilu. Razmere pa niso nič boljše niti na polotoku Peloponez. V Turčiji skušajo pod nadzor spraviti še najmanj šest požarov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.