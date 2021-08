Požari še vedno tudi v Turčiji, nekaj olajšanja prinesel dež

Istanbul, 7. avgusta - V Turčiji se danes bori s požari več kot 5000 gasilcev, predvsem v obalnih predelih na jugu in zahodu države. Po navedbah ministra za kmetijstvo in gozdarstvo Bekirja Pakdemirlija so v državi uspeli doslej omejiti več kot 200 požarov, ostaja pa 13 požarov, ki še niso pod nadzorom. Danes ponekod že dežuje, zato upajo na izboljšanje razmer.