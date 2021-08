Predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu v javni razpravi le še danes

Ljubljana, 6. avgusta - Predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki skupščino in upravni odbor zavoda za zdravstveno zavarovanje nadomešča s svetom zavoda, je v javni razpravi le še danes. V skupščini zavoda, sindikalnih centralah in zvezi Zdus so nezadovoljni s predlagano sestavo sveta, zato so pozvali k umiku predloga iz razprave.