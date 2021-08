Skupščina ZZZS zahteva umik predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu

Ljubljana, 5. avgusta - Skupščina ZZZS je danes sprejela sklep, s katerim zahteva umik predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz javne razprave in prekinitev postopka sprejemanja. Kot so navedli, predlog ne upošteva načela, po katerem zbrana sredstva s prispevki za zdravstvo, upravljajo reprezentativni predstavniki njihovih plačnikov.