Jasnič v imenu DeSUS predlaga Poklukarju umik novele zakona o zdravstvenem varstvu

Ljubljana, 3. avgusta - Predlagana novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je pravno in vsebinsko nedosledna, je v pismu ministru za zdravje Janezu Poklukarju navedel predsednik DeSUS Ljubo Jasnič. Pogreša tudi argumente in analize učinkov predlaganih sprememb. Zato predlaga umik novele, ki je do petka v javni obravnavi, iz nadaljnjega postopka.