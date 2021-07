V SD kritično do vladnih predlogov na področju zdravstvene zakonodaje

Ljubljana, 15. julija - V SD so kritični do predlogov zakonov, ki jih je na področju zdravstvene zakonodaje pripravila vlada. Med drugim napovedujejo, da bodo naredili vse za umik predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu, ki je trenutno v javni razpravi. Medtem v SD pripravljajo svoj program rešitev za zdravstvo, ki med drugim temelji na reorganizaciji in naložbah.