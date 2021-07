Vučić, Zaev in Rama: Pobuda Open Balkan za boljšo prihodnost regije

Skopje, 29. julija - Srbski predsednik Aleksandar Vučić ter premierja Albanije in Severne Makedonije, Edi Rama in Zoran Zaev, so danes na gospodarskem forumu izpostavili velik strateški pomen pobude za oblikovanje t. i. mini schengna, ki od danes nosi novo ime Open Balkan (Odprti Balkan). Če bo šlo vse po načrtih, naj bi mini schengen treh držav zaživel leta 2023.