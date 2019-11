Balkanski mini schengen na začetku poti

piše Vesna Rojko

Ljubljana, 23. novembra - V času, ko se širitev EU na Zahodni Balkan znova odmika, so Srbija, Severna Makedonija in Albanija podpisale dogovor o vzpostavitvi skupnega trga s prostim pretokom blaga, storitev, kapitala in ljudi, t. i. mini schengen. Pobuda predsednika Srbije Aleksandra Vučića ni prva, je pa tokrat potrjena s podpisom, a vprašanje je, ali bo tudi zaživela.