Srbija, Severna Makedonija in Albanija za vzpostavitev skupnega trga

Novi Sad, 11. oktobra - Srbski predsednik Aleksandar Vučić, makedonski premier Zoran Zaev in albanski premier Edi Rama so v četrtek v Novem Sadu podpisali deklaracijo, ki predvideva vzpostavitev skupnega trga s prostim pretokom blaga, storitev, kapitala in ljudi. K pobudi so povabili tudi BiH, Črno goro in Kosovo.