Na gospodarskem forumu v Skopju o balkanskem mini schengnu

Skopje, 29. julija - Balkanski t. i. mini schgengen je v ospredju današnjega gospodarskega foruma za regionalno sodelovanje v Skopju, na katerem med drugim sodelujejo voditelji Srbije, Albanije in Severne Makedonije - srbski predsednik Aleksandar Vučić ter premierja Severne Makedonije in Albanije, Zoran Zaev in Edi Rama.