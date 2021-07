Podjetja s področja vesoljskih tehnologij in zelenega gospodarstva vabljena na Expo

Ljubljana, 26. julija - Agencija Spirit Slovenija in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru svetovne razstave Expo 2020 v Dubaju vabita slovenska podjetja k udeležbi v gospodarski delegaciji s področja zelenega in krožnega gospodarstva ter vesoljskih tehnologij. Prijave so možne do 15. oziroma 23. avgusta, je objavljeno na Izvoznem oknu.