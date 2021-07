Raziskava: Dva odmerka cepiv Pfizer in AstraZeneca učinkovita proti različici delta

London, 23. julija - Dva odmerka cepiv proti covidu-19 družb Pfizer in AstraZeneca sta skoraj tako učinkovita proti delta različici novega koronavirusa kot sta proti alfa različici, je razvidno iz ta teden objavljene študije v znanstveni reviji New England Journal of Medicine. Ob tem so znanstveniki posvarili, da en odmerek ni dovolj za visoko stopnjo zaščite.