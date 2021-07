V DZ predlog novele zakona o poslancih glede nezdružljivosti funkcij

Ljubljana, 21. julija - Nepovezani poslanci in poslanci SD so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o poslancih, ki določa, da poslanec ne sme opravljati pridobitne ali druge dejavnosti, ki po zakonu o integriteti in preprečevanje korupcije ni združljiva z opravljanjem javne funkcije. Možnost odvzema mandata za kršitev teh določb pa v predlogu črtajo.