SMC: Glede dela poslanca Židana za NZS se bodo morali opredeliti različni organi

Ljubljana, 11. maja - Mandatno-volilna komisija (MVK) DZ bo v četrtek razpravljala o delu poslanca SD Gregorja Židana za nogometno zvezo in kršitvah zakona o poslancih, saj za to ni imel dovoljenja delodajalca. V poslanski skupini SMC ob tem ugotavljajo možnost več različnih odstopanj in kršitev, do katerih se bodo morali opredeliti različni organi.