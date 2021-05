MVK danes o delu poslanca Židana za NZS in kršitvah zakona o poslancih

Ljubljana, 13. maja - Mandatno-volilna komisija (MVK) DZ bo danes razpravljala o delu poslanca SD Gregorja Židana za Nogometno zvezo Slovenije (NZS) in kršitvah zakona o poslancih, saj za to ni imel dovoljenja delodajalca. V SD menijo, da Židan ni storil take napake, da bi mu bilo treba odvzeti mandat. V koaliciji bodo počakali na mnenje zakonodajno-pravne službe DZ.