MVK bo o dodatnem delu poslanca Židana razpravljala po pridobitvi mnenja zakonodajno-pravne službe

Ljubljana, 13. maja - Mandatno-volilna komisija (MVK) bo zaprosila za pisno mnenje zakonodajno-pravne službe (ZPS) o dodatnem delu poslanca SD Gregorja Židana in kršitvah zakona o poslancih. Do pridobitve mnenja je MVK danes to točko dnevnega reda prekinila. Poslanske skupine lahko do vključno torka komisiji pošljejo vprašanja za ZPS v zvezi s tem primerom.