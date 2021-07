Na območju slovenjgraške občine ocenjujejo škodo po neurju

Slovenj Gradec, 19. julija - Po nedeljskih nalivih in poplavljanju predvsem reke Mislinje s pritoki so si danes predstavniki Mestne občine Slovenj Gradec in tamkajšnje civilne zaščite že ogledali prizadeta območja, poteka tudi ocena poplavne škode. Narasla Mislinja je v Tomaški vasi med drugim poškodovala objekt kulturne dediščine, Herčevo (Erčevo) žago in mlin.