Marsikje po državi težave zaradi popoldanskih in večernih nalivov

Ljubljana, 18. julija - Na Koroškem, Štajerskem, Dolenjskem in tudi drugod so se danes razbesnele močnejše nevihte in nalivi, ki so povzročili številne težave prebivalcem. Meteorna voda je zalivala objekte in ceste, močan veter je na Štajerskem odkril nekaj streh ter podrl nekaj dreves. Zaradi naraščanja Mislinje so v Slovenj Gradcu zvečer zatulile sirene.