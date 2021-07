Med Koroško in Kočevsko pričakovati krajevno močne nalive

Ljubljana, 18. julija - Na območju med Koroško na severu in Kočevsko na jugu se je oblikovala dokaj izrazita nevihtna linija, ki se počasi pomika proti zahodu, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). Ob tem pričakujejo krajevno močne nalive, sunke vetra in urade strel. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.