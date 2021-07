Zaradi posledic nedeljskih nalivov aktivirali 35 gasilskih enot in druge službe

Slovenj Gradec/Celje/Laško/Prebold/Vojnik, 19. julija - V nedeljskih nalivih so imeli največ težav na območju Koroške in na širšem celjskem območju. Narasle so reke Mislinja, Dravinja in Oplotnica s pritoki, ki so poplavljale. Zalitih je bilo veliko objektov, poplavljalo je ceste, veter je podrl več dreves. Aktiviranih je bilo 35 gasilskih enot, center za obveščanje pa je skupno zabeležil 82 dogodkov.