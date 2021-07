Z območja Pivole odstranili za 650 ton blata in zemljine

Ljubljana, 13. julija - Z območja Pivole v občini Hoče-Slivnica, kjer je bilo nelegalno odloženo komunalno blato, so danes odpeljali še zadnja dva tovornjaka blata in zemljine. Skupno je družba Kostak v enem mesecu z območja odpeljala za okoli 650 ton blata in zemljine, je povedala Tanja Podgoršek z direkcije za vode. Stroški bodo verjetno znašali nekaj sto tisoč evrov.