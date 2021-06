Hišne preiskave in šest pridržanih zaradi nelegalno odloženega blata

Maribor/Hoče, 17. junija - V zvezi z nelegalno odloženim blatom na območju Pivole so kriminalisti policijskih uprav Maribor, Celje in Ljubljana v sredo in danes izvajali operativne aktivnosti, med drugim na podlagi odredb sodišča 18 hišnih preiskav. Skupno je bilo pridržanih šest oseb, dvema osebama je bilo pridržanje že odpravljeno.