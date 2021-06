Minister Vizjak v Podravju o poplavni varnosti, čiščenju odpadne vode in odpadkih

Pragersko/Slovenska Bistrica, 30. junija - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je današnji obisk vlade v Podravju začel z obiskom občine Slovenska Bistrica, kjer so mu predstavili problematiko poplavne varnosti in mešanih komunalnih odpadkov, medtem ko problematiko odpadnega komunalnega blata Komunala Slovenska Bistrica uspešno rešuje z izdelovanjem materiala za gradnjo pregrad.