Obtožbe na račun Komunalnega podjetja Ptuj zvodenele

Ptuj, 5. julija - Ptujski mestni svetniki so se na zahtevo dela mestnih svetnikov danes sešli na izredni seji in razpravljali o problematiki odvoza odpadnega blata s ptujske centralne čistilne naprave. Morebitnega postopanja proti Komunalnemu podjetju Ptuj pa niso podprli, saj se jim zdi to zaenkrat neutemeljeno.