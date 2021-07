Za ustvarjanje bolj odpornih in vključujočih trgov dela v EU nujen dialog

Brdo pri Kranju, 9. julija - Za ustvarjanje odpornih in vključujočih trgov dela je nujno potrebno krepiti reden in konstruktiven dialog s civilno družbo, je bila ključna ugotovitev srečanja ministrov EU za zaposlovanje in socialno politiko. "Samo z dialogom lahko iščemo skupne rešitve za odporno in vključujočo Evropo," je po koncu srečanja dejal minister Janez Cigler Kralj.