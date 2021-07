Države Zahodnega Balkana bodo ob podpri EU povečale vključevanje mladih na trg dela

Brdo pri Kranju, 8. julija - Ministri za zaposlovanje in socialne zadeve EU z ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem na čelu so se na Brdu pri Kranju danes sestali s kolegi iz Zahodnega Balkana, s katerimi so spregovorili o vstopanju mladih na trg dela. Predstavniki držav Zahodnega Balkana so se pri tem zavzeli k postopnemu vzpostavljanju in izvajanju jamstvene sheme za mlade.