Vrtovec s kolegi iz EU in Zahodnega Balkana o izboljšanju čezmejne povezljivosti med regijama

Brdo pri Kranju, 6. julija - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na Brdu pri Kranju gostil prometne ministre Zahodnega Balkana in sosednjih držav članic EU. Srečanje je bilo namenjeno izboljšanju čezmejne povezljivosti med regijama, posebej pa so se posvetili potrebam izboljšanja prometne infrastrukture in upravljanja mejnih prehodov, je po srečanju dejal Vrtovec.