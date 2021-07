Prometni ministri Zahodnega Balkana tudi o trajnostni in pametni mobilnosti

Brdo pri Kranju, 5. julija - Na Brdu pri Kranju so se danes sestali prometni ministri držav Zahodnega Balkana. V ospredju srečanja sta bila predvsem strategija za trajnostno in pametno mobilnost za Zahodni Balkan ter akcijski načrt za rečni promet in multimodalnost. Ministra BiH in Črne gore pa sta podpisala sporazum o gradnji mostu na reki Tari.