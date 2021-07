Janša v torek v Evropskem parlamentu o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Strasbourg, 4. julija - Premier Janez Janša bo v torek na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU, v precej drugačnem vzdušju kot leta 2008. Socialdemokrati, liberalci, zeleni in levica so napovedali kritično držo. V njegovi desnosredinski politični družini pa so zadržani.