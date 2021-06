Vrh EU zaznamovali čustvena razprava o LGBTIQ in neenotnost glede vrha s Putinom

pripravili dopisnici STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff in Simona Grmek

Bruselj, 25. junija - Srečanje voditeljev članic EU ta konec tedna v Bruslju sta zaznamovali čustvena razprava o pravicah oseb LGBTIQ na Madžarskem in neenotnost glede nemško-francoskega predloga za vrh z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. To pušča grenak priokus za nemško kanclerko Angelo Merkel, za katero je bil to predvidoma zadnji vrh EU.