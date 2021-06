Na vrhu EU večina zaskrbljena zaradi pravic oseb LGBTIQ na Madžarskem, Slovenija in Poljska v bran Orbanu

Bruselj, 24. junija - Razprava voditeljev članic EU o novem madžarskem zakonu, ki po oceni Evropske komisije diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti, je bila poglobljena in na trenutke čustvena. V njej so sodelovali vsi voditelji, številni so izrazili zaskrbljenost, so povedali viri pri EU. Slovenija in Poljska pa naj bi Madžarsko podprli.